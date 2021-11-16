"Слуга народу" Арахамія про міжфракційне об’єднання Разумкова: У Верховній Раді є 130 МФО. Це 131-ше. Хочете, я в нього завтра зайду?

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що потрібно почекати, щоб подивитися, як працюватиме міжфракційне депутатське об'єднання (МФО) "Розумна політика".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Поки що я побачив, що новий депутат на гальорці потрапив до списку прогульників Верховної Ради за останній місяць. Чому він прогуляв, ви знаєте? Де він гуляв? На ефірах. Задайте йому запитання, а чому він прогулює засідання Верховної Ради. Це його робоче місце. Я от у прогульниках завжди. Я вже до цього звик. У мене багато роботи. Я не встигаю добігти і проголосувати", - зазначив нардеп.

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Говорячи про те, які можуть бути застосовані санкції щодо "слуг народу", які увійшли до складу МФО Разумкова, Арахамія наголосив, що йдеться не про утворення політичної сили.

"Хочете завтра в МФО зайде 200 депутатів зі "слуги народу"? Це буде гарний сигнал? Завтра усі напишуть заяви і зайдуть у це МФО. Якщо ви хочете, я завтра можу першим написати (заяву про входження. – Ред.)", - звернувся він до журналістів.

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Коментуючи інформацію про те, що на "слуг народу"-членів МФО "Розумна політика" здійснюється тиск з боку влади, Арахамія зазначив: "Дивіться, як це все зараз виглядає. Уже немає хайпу. Коли когось виганяли, знімали з посади – був хайп. Ходили на ефіри і казали: "Ось ми такі гарні хлопці, молодь, яку влада виганяє". Це ж завжди популярна стратегія. А зараз немає хайпу. Ніхто нікого не виганяє. Ви кожного дня підходили до мене і запитували: "Забиратимете мандат?". Бачите - не забираємо. А от тепер з’явився новий хайп: якісь молодчики, як ви кажете, з Банкової комусь телефонують. Але немає цієї хвилі хайпу. От є 130 МФО (у Верховній Раді. – Ред.) Це 131-ше".