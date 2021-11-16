"Слуга народу" Арахамія про тисячу Зеленського: Відпрацьовуються механізми для уникнення зловживань – вже колцентри під виглядом виплат виманюють дані кредитних карт
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Влада відпрацьовує механізми, щоб унеможливити зловживання під час виплати тисячі гривень, обіцяної президентом Володимиром Зеленським вакцинованим від коронавірусу українцям.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"У нас - креативна нація. Уже колцентри, які зазвичай телефонують і представляються службою безпеки банку, щоб виманити кредитні картки, кажуть: "Ми хочемо перерахувати вам тисячу, давайте номер картки". Тобто тут можуть бути різні маніпуляції", - наголосив він.
Арахамія пояснив, що тисячу можна буде витратити на кіно, театр чи спортзал, тому що обрали найбільш постраждалі від пандемії індустрії. За словами депутата, таким чином влада хоче їх підтримати, щоб вони "залишалися на плаву".