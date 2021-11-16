Новини

"Слуга народу" Арахамія про тисячу Зеленського: Відпрацьовуються механізми для уникнення зловживань – вже колцентри під виглядом виплат виманюють дані кредитних карт

1 63221
"Слуга народу" Арахамія про тисячу Зеленського: Відпрацьовуються механізми для уникнення зловживань – вже колцентри під виглядом виплат виманюють дані кредитних карт
Влада відпрацьовує механізми, щоб унеможливити зловживання під час виплати тисячі гривень, обіцяної президентом Володимиром Зеленським вакцинованим від коронавірусу українцям.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У нас - креативна нація. Уже колцентри, які зазвичай телефонують і представляються службою безпеки банку, щоб виманити кредитні картки, кажуть: "Ми хочемо перерахувати вам тисячу, давайте номер картки". Тобто тут можуть бути різні маніпуляції", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виплата обіцяної Зеленським 1 тис. грн щепленим українцям здійснюватиметься із загального фонду держбюджету, - Шмигаль

Арахамія пояснив, що тисячу можна буде витратити на кіно, театр чи спортзал, тому що обрали найбільш постраждалі від пандемії індустрії. За словами депутата, таким чином влада хоче їх підтримати, щоб вони "залишалися на плаву".

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
  • Підлога Маккартні
  • Scorpman Y
    ржака)) что колл-центры - когда разозленные пенсионеры узнают что "денег нет, но вы держитесь!")
    А уж как будут злиться пенсионеры-антиваксеры - на зеЛоха))
    идея с 1000 грн - пока что в топ-5 идиотизмов зеЛоха офшорного..
    оно думало рейтинги поднять, но как всегда - обделалось)
    автора этой идеи - лишить "мандата"))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини