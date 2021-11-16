З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн

В столиці з 1 січня підвищать вартість проїзду в громадському транспорті.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Так, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

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Водночас, залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

В обігу залишаються проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

"Місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення. Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися транспортом за старими цінами. За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів", - йдеться в повідомленні.

Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року.

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