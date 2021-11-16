Україна посилює охорону кордону з Білоруссю: задіяно близько 8,5 тис. осіб і авіаційні підрозділи ДПСУ

Україна у разі необхідності готова посилити охорону кордону з Білоруссю за допомогою тероборони та громадських формувань. На сьгодні білорусько-український кордон охороняють близько 8,5 тисячі осіб.

Про це заявив 16 листопада речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Посилення кордону відбувається. Задіяно близько 8,5 тисячі осіб. Три тисячі — це прикордонники. Решта нацгвардійці та поліцейські. Наша задача на цей час - збільшення прикордонних нарядів, щоб ми могли чітко відстежити ситуацію на кордоні. Задіяні також авіаційні підрозділи ДПСУ для відстеження можливого потоку мігрантів в бік України", - сказав Демченко.

Він повідомив, що визначені місця, де можливі скупчення мігрантів. За його словами, на кордоні з Білоруссю місцевість болотиста, це завадить вільно пересуватися.

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Демченко додав, що взаємодія з органами місцевої влади відбувається постійно. Це стосується співпраці з територіальною обороною, громадськими формуваннями, які можуть допомагати прикордонникам. Це резерви, які у разі необхідності будуть задіяні. "Вони максимально мобільні для того, щоб вийти на будь-яку ділянку кордону", - сказав він.

Своєю чергою, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун зауважив, що зараз "момент істини - чи втримається Польща, чи ні. Це розвідка боєм".

На його думку, на накопичення мігрантів на кордонах країн ЄС з Білоруссю вчасно не було реакції міжнародної спільноти. "Всі розуміли, що це накопичення має десь колись прорвати. І якщо поляки дадуть слабину, це буде надзвичайна проблема", - зауважив він, додавши, що "ніхто не зупиниться і далі давитимуть на ЄС та НАТО".

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За словами генерал-майора запасу, ситуація на кордоні з Білоруссю - це і відтягування значних українських сил на білоруський кордон. "Ми тепер змушені тримати значне угруповання на кордоні з Білоруссю, щоб витримати гіпотетичну навалу. Це один із маневрів, щоб відволікти увагу від східних кордонів України. І щоб увага ЄС та НАТО була зосереджена на кордонах ЄС", - додав військовий.

На його думку, ситуація напружена і потребує реакції міжнародної спільноти.

Як повідомлялося, мігранти з боку Білорусі 16 листопада почали штурмувати польський кордон у районі пункту пропуску "Брузги-Кузниця.

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Нині безпосередньо на польсько-білоруському кордоні перебуває 3-4 тисячі мігрантів, загалом у Білорусі - до 20 тисяч.