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ДТП з участю "слуги народу" Ковальова розслідує ДБР

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ДТП з участю "слуги народу" Ковальова розслідує ДБР
Державне бюро розслідувань розслідує дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за участю народного депутата Олексія Ковальова на Одеській трасі.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"ДБР розслідує дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата України, який врізався у вантажівку на Одеській трасі. Аварія сталася вранці 15 листопада 2021 року під час маневру вантажівки – водій повертав у місці розвороту зустрічного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті зіткнення депутат отримав вивихи, садна та рвану рану верхньої губи. Водій вантажного автомобіля залишився без ушкоджень.

Ознак алкогольного сп'яніння у водіїв не виявлено. Підстав для притягнення до кримінальної відповідальності будь-кого з водіїв наразі немає, проте досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, інформують у ДБР.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП на Київщині. Парламентаря госпіталізували до лікарні з травмами. Перевірка на алкоголь нардепа дала негативний результат.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А шо там розслідувати-фура мчала заднім ходом на шаленій швидкості.А дупатат сидів у машиші,писав закони,та дбав про мудрий нарід...
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    капец водиле фуры
  • Чайка Київ
    За кермом був автопілот, винен водій фури, машина не його, а мимина.
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