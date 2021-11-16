Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти 8 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі 8 разів відкривали вогонь, поранення отримав один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

В бік Новотошківського війська РФ тричі відкривали вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Травневого окупанти обстріляли позиції українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів.

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В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Позиції біля Новозванівки потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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