Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти 8 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
Біля Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
В бік Новотошківського війська РФ тричі відкривали вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Неподалік Травневого окупанти обстріляли позиції українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів.
В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Позиції біля Новозванівки потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.