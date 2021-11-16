Росія забезпечує постійний приплив біженців наземним транспортом, - Aktuální zprávy

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні має очевидні ознаки гуманітарної катастрофи, а також призвела до зростання невдоволення серед громадян Білорусі. Ситуація посилюється тим, що у прикордонних районах виникає дедалі більше стихійних таборів біженців. А масову доставку нових мігрантів наземним транспортом тепер здійснюють з Росії.

Про це, посилаючись на інформацію білоруських опозиціонерів, повідомляє чеське видання Aktuální zprávy, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті, як зазначає чеський портал, зростає кількість випадків відсутності елементарних умов для існування, наприклад води та продуктів харчування у стихійних таборах біженців. Що особливо в умовах морозу вже призвело до різкого зростання захворювань, причому не тільки застудними, з'явилася інформація про погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної із захворюваністю COVID-19.

"Загалом проблеми – значні, і влада Білорусі, мабуть, вирішила перекласти їхнє рішення з себе на бізнес та громадян цієї країни", - повідомляє Aktuální správy.

Так, за інформацією видання із середовища білоруської опозиції, Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, дав вказівку голові КДБ Білорусі Івану Тертелю "забезпечити залучення приватного бізнесу до надання допомоги мігрантам та стихійним таборам наметами, теплим одягом, продуктами харчування та гігієнічними засобами".

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Крім того, як зазначає Aktuální správy, додатково вирішувати це питання білоруська влада планує за допомогою організації міністерствами республіки на підконтрольних їм підприємствах та організаціях збору коштів для закупівлі необхідних товарів, зрозуміло – примусовим чином.