Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід нардепу Леросу 18 листопада

Печерський районний суд Києва відклав слухання клопотання слідства про обрання позафракційному народному депутату Гео Леросу запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 18 листопада для встановлення обставин повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На засіданні у вівторок представник захисту Лероса повідомив, що Леросу було пред'явлено одну підозру в рамках об'єднаного кримінального провадження, а в самому клопотанні про обрання запобіжного заходу йдеться про два епізоди - за ст. 382 КК (невиконання рішення суду) та про кримінальний проступок у зв'язку з хуліганськими діями у Верховній Раді.

За його словами, також обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не дасть змоги йому виконувати функції народного депутата.

Представник прокуратури, відповідаючи на запитання слідчого судді, чи є у матеріалах справи розписка про вручення підозри, зазначив, що її немає у матеріалах справи, але така підозра була вручена.

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Для встановлення обставин вручення та отримання підозри суд оголосив перерву у слуханні клопотання до 15:30 18 листопада.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.