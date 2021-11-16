Росія посилює свої військові позиції поблизу наших кордонів для тиску на Україну, - Кулеба

У Москві застосовують широкий спектр заходів, аби дестабілізувати Європу, зокрема штучно створена міграційна криза на кордоні ЄС та Білорусі та нещодавнє нарощування військ біля України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

"Ми вважаємо, що використання мігрантів проти Білорусі, ситуація навколо Північного потоку-2, кампанії з дезінформації, військове нарощування Росією (на кордоні з Україною. - Ред.) - це частина ширшої картини (гібридних атак на Європу. - ред.)", - сказав Кулеба.

Глава МЗС переконаний, що РФ посилює свої військові позиції біля кордону держави заради створення тиску на Україну.

"Те, що ми зараз маємо – це інфраструктура, створена для великої кількості військ і великої кількості військової техніки, яку можна розгорнути проти України або використовувати як важіль впливу", - зазначив Кулеба.

Кулеба додав, що союзники України готові на військову співпрацю з Україною, і на санкційні заходи для протидії Росії.

"Ми знаємо, що може зробити кожен партнер. Дехто може працювати з нами на військовому треку. Інші бажають діяти через економічні заходи. Хтось інший може робити лише політичні повідомлення. Важливо об'єднати всі ці елементи разом, і виходячи з можливостей та політичної готовності кожного партнера, зробити свій внесок", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ узагальнив, "все, що може зміцнити здатність України захищатися та демотивувати Росію від того, щоб вдатися до військових дій, розглядається".

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