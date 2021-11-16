Ветеран "Айдару" Тетяна Борисенко потребує фінансової допомоги для термінової операції. ФОТО

Військовий медик, ветеран "Айдару" Тетяна Борисенко потребує термінової фінансової допомоги для лікування важкої хвороби.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Українська асоціація інвалідів АТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Легендарна айдарівка, військовий медик Тетяна Борисенко ("Мама Таня") потребує нашої допомоги. Учасниця Євромайдану, одна із перших відправилася на Схід добровольцем в батальйон АЙДАР захищати нашу незалежність. Але тяжкі поранення, катування в полоні призвели до хвороби та пухлини в голові. Самотужки боротися із хворобою їй надзвичайно тяжко. Операцію необхідно робити ТЕРМІНОВО. Вартість операції, близько 200 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Всіх небайдужих просять допомогти врятувати життя "Мамі Тані" та зібрати кошти на операцію.

Рахунок в Ощадбанку 5167803222762085 Тетяна Борисенко.