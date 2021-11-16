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Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021"

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Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021"
Міністерство фінансів у контексті виплат 1 тис. грн для вакцинованих громадян очікує ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до державного бюджету на 2021 рік, який передбачає збільшення дохідної частини бюджету на 3 млрд грн, до 1,15 трлн грн.

Про це заявили у пресслужбі Мінфіну у відповідь на запитання про джерела фінансування ініціативи президента, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо ухвалення в цілому законопроекту зі змінами до держбюджету №6297", - заявили в пресслужбі.

Нагадаємо, депутатський законопроєкт №6297 зареєстрували представники фракції "Слуга народу" 8 листопада. Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб в умовах карантинних обмежень і тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації.

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Депутати, зокрема, пропонують збільшити очікування від ПДВ цього року на 1,9 млрд грн, а також на 975 млн грн - від податку на прибуток підприємств. Отже, доходи держбюджету за загальним фондом пропонується збільшити на 3 млрд грн, до 1,024 трлн грн.

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Топ коментарі

  • ебонітова дубинка
    Фактично Шмаркля пообіцяв віртуальну тисячу на індустрію розваг. Не на продукти під час кризи. Не на комунальні платежі під час здорожання. А на підтримку свїх колег по індустрії.
    Яких, *** ще тобі реформ та офшорів не вистачає, юзернейм?
  • ебонітова дубинка
    Мудрий нарід думав, що тисячу будуть кешем видавати на руки. Хій вам (гнусявим голосом), її можна буде використати тільки через ДІЮ та оплачуючи квітки на Квартал 95 та концерти інш. зелених мародерів. Або в Велюрі за котлеткі…
  • Власов Сергей b3083465
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