Зеленський повертає Україну у кремлівський газовий зашморг, – нардеп "ЄС" Ар’єв

Енергетична незалежність, яка була здобута Україною за каденції п’ятого Президента Порошенка, руйнується владою Зеленського.

Про це під час брифінгу заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", колишній журналіст-розслідувач Володимир Ар’єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація нас весь час атакує. Вона атакувала нас і в 2014, вона атакує і в 2021. Це гібридна війна, і за енергетичною складовою йде потім атака збройними силами РФ. Це економічний, інформаційний тиск. Це тиск за допомогою агентури, яку РФ вибудовувала тут ще з радянський часів і розбудовувала за часів Кравчука, Кучми, Януковича. Але є різниця, як Україна пройшла 2014 рік, і з якими складнощами вона може пройти 2021 рік", – зауважив Ар’єв.

"У 2014 році у нас фактично не було альтернативи щодо газу, вугілля, нічого. Тобто ми фактично були голими, босими, підходили до осінньо-зимового сезону 2014-2015 років, не маючи альтернативних джерел. Тому що вся політика України всіх попередніх лідерів була вибудувана на те, щоб купувати енергоносії у Росії і бути залежними від Російської Федерації", – констатував нардеп.

"Росія дуже розраховувала, що вона зараз нам все обрубає, в тому числі особливо Донбас. Вугілля з Донбасу було критично важливим для українських теплових електростанцій. Порошенко, який став президентом у травні 2014 року, дав завдання разом з РНБО для уряду забезпечити це вугілля. Далі вугілля забезпечується з підприємств, які зареєстровані на контрольованій українській території. Підприємств, які платили податки в Україну, а не в так звані терористичні республіки", – зазначив Ар’єв.

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"Газ почали купувати у Європі – це були дуже складні переговори, переорієнтація з абсолютно іншого джерела. А вугілля було з підприємств, які працювали за українським законодавством. Зокрема, за 2014 рік є документ: лише з території, яка тоді була окупована, в український бюджет було виплачено майже 14,5 мільярдів гривень. Кілька підприємств вугільної промисловості, зокрема ДП "Луганськвугілля", ДП "Шахта Кісельова", за 2014-2015 рік сплатили 13.7 мільйони гривень податків в український бюджет, а не бюджет так званих ДНР і ЛНР", – нагадав представник "ЄС".

"Доки підприємства були юридично українськими, вони відвантажували вугілля, шахтарі, які живуть на окупованій території отримували зарплату, бо це українські громадяни. Україна всіх тих, хто перебуває на окупованій території, до сьогодні вважає українськими громадянами. Але в так звані бюджети так званих республік не надходило ні копійки", – нагадав Ар’єв.

Ар’єв також нагадав, що українська влада робила все можливе для диверсифікації поставок і здобуття енергетичної незалежності від країни-агресора. "З Австралії привезли 600 тис. тон вугілля, із США Україна отримала 1 млн 700 тис. тон вугілля. Тобто тоді подбали про те, щоб віялових відключень електроенергії, перебоїв тепла не було", – говорить народний депутат.

"Тепер Зеленський хоче свою корупцію, брехню і некомпетентність перенести на тих, хто тоді рятував Україну. Чому корупцію? Тому що у терористів та агресорів, починаючи з 2019 року, Україна закупила вугілля на майже 4 мільярди доларів. У 2019 році – на 1,6 мільярда, у 2020 році – на 1 мільярд доларів, і в 2021 році – вже на 0,7 мільярдів, і продовжує закуповувати вугілля", – зазначає народний депутат.

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"Проведені журналістські розслідування показали, що те вугілля, яке йде з Росії – це суміш вугілля з Кузбасу і вивезеного з Донбасу в Росію через схеми і через підставні підприємства, зареєстровані в Ростовській області. Його змішують, роблять підробні сертифікати. А потім фірми бізнес-партнера Зеленського Коломойського завозять це вугілля в Україну", – зауважив Ар’єв.

"Це – схема завезення вугілля і торгівлі безпосередньо із агресором та терористами. Як ви вважаєте, хоч одна підозра комусь видана? Ясна річ, що ні", – констатує Ар’єв.

"Зараз купується електроенергія з Білорусі, в той час, коли наші західні партнери просять цього не робити", – нагадує нардеп.

"Зараз, коли немає в сховищах газу, коли критична ситуація з вугіллям і три чверті теплових блоків України стоять саме через відсутність вугілля, а інші блоки працюють, спалюючи дорогий газ, ми наближаємося до катастрофи", – наголошує Ар’єв.

"Володимиру Зеленському за все це доведеться відповісти. І за переслідування опонентів. І за співпрацю з терористами руками свого бізнес-партнера Коломойського. І за руйнацію енергетики України. За руйнацію незалежності України від російського енергетичного гачка, на який він знову нас намагається посадити. Як уже з 2019 року саджає на вугільну залежність, саджає на залежність від перетоку електроенергії. Залишилося тільки ще почати купувати у Росії газ, щоб завершити повну руйнацію того, що будувалося з 2014 по 2019 рік", – резюмував народний депутат.