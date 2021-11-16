Киву позбавлено права на нагородну зброю через негідну поведінку, - Монастирський. ВIДЕО
Про це Монастирський повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Підстава - його негідна поведінка й дії, які дискредитують сам факт нагородження від імені української держави", - пояснив він.
Монастирський пообіцяв, що так само права на нагородну зброю будуть позбавлені й інші особи - "якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокативних дій чи роздмухувати ненависть в суспільстві".
За його словами, до кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї. Оформлення спортивної та мисливської зброї буде спрощено, а контроль за нею - посилено.
"Кожен має пам’ятати, що зброя - це відповідальність. А мати нагородну зброю - це честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою", - підсумував Монастирський.