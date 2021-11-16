Росія планує перетворити Білорусь на військову базу на кшталт вже побудованої в окупованому Криму, - Наєв
Про це BBC News Україна розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.
Загрози зростають, наприклад, під час спільних навчань Білорусі та Росії, як було під час навчань "Запад-2021".
"Основною небезпекою таких навчань є створення штучних або інспірованих конфліктів на українсько-білоруському кордоні. Іншим небезпечним чинником слід вважати імітацію або демонстрацію повернення російських підрозділів до пунктів постійної дислокації після завершення навчань та приховане створення угруповань військ на території Білорусі", - пояснив Наєв.
В українській армії відзначають стрімку мілітаризацію Білорусі.
"У рамках створення "Союзної держави" Кремль рішуче налаштований перетворити Білорусь на військову базу на кшталт вже побудованої в окупованій Автономній Республіці Крим", - вважає Наєв. "Також останні події свідчать, що вище військово-політичне керівництво Білорусі продовжуватиме йти на поступки Кремлю з важливих для РФ питань в обмін на економічні преференції та продовження свого перебування при владі", - припускає генерал.
"Очікується, що подальша інформаційна конфронтація Білорусі до України відбуватиметься за вказівкою з Москви та може в найближчій перспективі мати загрозу реальних провокацій на кордоні під час наступних спільних навчань", - додає він.
Військові не кажуть, як саме українська армія посилила оборону північних регіонів через переміщення російських військ та ситуацію в Білорусі - це закрита інформація.
"Йде постійне планування, робота на місцевості і уточнення завдань. У випадку збільшення воєнної загрози посилюються всі угруповання. Так було і навесні цього року (Коли РФ перекидала війська до кордонів України - Ред.), і під час навчань "Запад-2021", - резюмує Наєв.