Працівника Управління патрульної поліції в Луганській області затримали за вбивство поліцейського в Рубіжному, - прокуратура

В Луганській області завдяки проведеним невідкладним слідчим та оперативно-розшуковим заходам розкрито умисне вбивство патрульного поліцейського (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це інфорує Цензор.НЕТ з посиланням на обласну прокуратуру.

За даними слідства, до вчинення тяжкого злочину причетний працівник Управління патрульної поліції в Луганській області, який мав неприязні стосунки з потерпілим.

Наразі громадянина затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 листопада 2021 року, за місцем несення служби знайдено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням та іншими тілесними ушкодженнями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває .

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