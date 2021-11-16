Вірменія та Азербайджан повідомляють про втрати у боях
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За непідтвердженими даними, загинули 15 військовослужбовців ЗС Вірменії", - сказавл голова постійної комісії парламенту Вірменії із зовнішніх відносин Едуард Агаджанян.
Міністерство оборони Вірменії повідомили, що 12 військовослужбовців потрапили в полон.
"З вірменської сторони є втрати. Дані уточнюються. 12 військовослужбовців - сім контрактників і п'ять строковиків - захоплені азербайджанською стороною", - йдеться у повідомленні Міноборони.
При цьому у Міноброни Вірменії твердять, що "противнику завдано великих втрат у живій силі, близько одного десятка військової техніки виведено з ладу". "Обстановка на сході Вірменії продовжує залишатися вкрай напруженою. Інтенсивність боїв не зменшилася. Противник застосовує артилерію, бронетехніку", - зазначають у Міноборони.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові з головою Європейської ради Шарлем Мішелем повідомив про поранених з азербайджанського боку. Він зазначив, що Азербайджан дав "адекватну відповідь на дії Вірменії".
Алієв заявив, що "вірменська сторона неодноразово вдавалася до військових провокацій у напрямку Шуша, Лачина і Кялбаджара, і остання широкомасштабна атака відбулася сьогодні".