Вірменія та Азербайджан повідомляють про втрати у боях

У Єревані повідомляють про 15 загиблих та 12 полонених, у Баку - про 2 поранених.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За непідтвердженими даними, загинули 15 військовослужбовців ЗС Вірменії", - сказавл голова постійної комісії парламенту Вірменії із зовнішніх відносин Едуард Агаджанян.

Міністерство оборони Вірменії повідомили, що 12 військовослужбовців потрапили в полон.

"З вірменської сторони є втрати. Дані уточнюються. 12 військовослужбовців - сім контрактників і п'ять строковиків - захоплені азербайджанською стороною", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Читайте: Азербайджан і Вірменія заявили про бойові дії на кордоні

При цьому у Міноброни Вірменії твердять, що "противнику завдано великих втрат у живій силі, близько одного десятка військової техніки виведено з ладу". "Обстановка на сході Вірменії продовжує залишатися вкрай напруженою. Інтенсивність боїв не зменшилася. Противник застосовує артилерію, бронетехніку", - зазначають у Міноборони.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові з головою Європейської ради Шарлем Мішелем повідомив про поранених з азербайджанського боку. Він зазначив, що Азербайджан дав "адекватну відповідь на дії Вірменії".

Дивіться: Знищення ще одного новітнього російського ЗРК Тор-М2КМ. Азербайджан опублікував відео удару ізраїльського "Харопа" під час війни в Карабаху. ВIДЕО

Алієв заявив, що "вірменська сторона неодноразово вдавалася до військових провокацій у напрямку Шуша, Лачина і Кялбаджара, і остання широкомасштабна атака відбулася сьогодні".