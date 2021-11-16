Канада закликала Росію припинити військові маневри біля кордонів України

Пересування російських військ поблизу кордону з Україною викликають глибоке занепокоєння у Канаді.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російські військові маневри поблизу українського кордону викликають серйозне занепокоєння. Ми закликаємо Росію послабити напруження та забезпечити прозорість своєї військової діяльності", - написала Джолі у твіттері.

Міністр додала, що Канада "залишається непохитним союзником українського народу та повністю підтримує суверенітет й територіальну цілісність України".

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