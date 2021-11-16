7 польських поліцейських, солдат і прикордонниця постраждали під час сутичок з мігрантами
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Вони дістали травми, коли мігранти штурмували білорусько-польський кордон у пункті пропуску "Брузгі".
Про це повідомила поліція Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час сьогоднішніх нападів постраждали 7 поліцейських. Це число включає поліцейського, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліцейську, яку з травмою голови доставили до лікарні, та 5 поліцейських з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети" - йдеться у повідомленні.
Також про поранення своєї співробітниці повідомила прикордонна служба - у жінку поцілили каменем.
За даними міноборони Польщі, травму дістав і один із солдатів.