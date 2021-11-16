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7 польських поліцейських, солдат і прикордонниця постраждали під час сутичок з мігрантами

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7 польських поліцейських, солдат і прикордонниця постраждали під час сутичок з мігрантами
Вони дістали травми, коли мігранти штурмували білорусько-польський кордон у пункті пропуску "Брузгі".

Про це повідомила поліція Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішніх нападів постраждали 7 поліцейських. Це число включає поліцейського, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліцейську, яку з травмою голови доставили ​​до лікарні, та 5 поліцейських з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети" - йдеться у повідомленні.

Також про поранення своєї співробітниці повідомила прикордонна служба - у жінку поцілили каменем.

За даними міноборони Польщі, травму дістав і один із солдатів.

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Топ коментарі

  • Ярослав Шевченко 51a490e4
    И вот это чмо, бедные несчастные мигранты!?
    Пока, поляки молодцы, продержутся месяц и тогда ситуация развернётся уже против Беларуси. Хотя этим мигрантам ничего хорошего не светит, расходный материал.
  • Петр Дибров 4c656e43
    Это уже не мигранты! Это вторжение! Свой народ низзя лупить, захватчиков надо....
  • NonCFist
    _Рашысты напали на Польшу! Ещё в 2010. И убили высшее политическое и военное руководство. Включая президента Польши! Это было нападение на ЕС и НАТО! Что именно непонятно?
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