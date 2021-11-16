Новини

Кабмін виділив 21 млн грн на укріплення державного кордону

1 63716
Кабмін виділив 21 млн грн на укріплення державного кордону
Уряд виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу "Єгоза" з метою забезпечення охорони державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна повертатиме мігрантів до Білорусі чи на батьківщину у разі прориву ними кордону, – Держприкордонслужба

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ан Мур
    "крапля в морі" від потреби.
    Пару мільярдів потрібно - і те, щоб лише прикрити сухопутні стежини кордону з бульбофюрером. А заболочені... ну, на потім...
  • Алекс Мышкевич
    А шість "кіношних" міліардів на оборону кинути не пробували ? 👿
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    столбы покрасят и ВСЕ
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини