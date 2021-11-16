Російські війська обстріляли Мар'їнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК. ФОТО

Російські окупанти вранці у вівторок, 16 листопада, обстріляли населений пункт Мар'їнка, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок та прилеглу територію.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.

"16 листопада у період з 07:50 до 08:20 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Мар’їнка із застосуванням мінометів калібру 82 мм. Вогонь вели з напрямку населеного пункту Трудівське, було зафіксовано влучання 13 мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилеглу територію за адресою: с. Мар’їнка, вул. Прокоф’єва, 236", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відстань зони влучань від фактичної лінії розмежування сторін становить приблизно 600 метрів, що свідчить про навмисний обстріл житлової забудови.

Читайте: Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти 8 разів відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

"Ці факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні", - йдеться у повідомленні. За цим фактом матеріали також передані Донецькій обласній прокуратурі.

Українська сторона СЦКК наголошує, що цей факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей, а також режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне - свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.

Також читайте: Асоціація Україна-ЄС не передбачає військового альянсу. Будемо діяти, як коли РФ захопила Крим, - Боррель

Крім того, у СЦКК заявили, що російські найманці нарощують кількість обстрілів населених пунктів на підконтрольній уряду України території. Так, у вересні цього року збройні формування РФ здійснили сім обстрілів, у жовтні - дев'ять, а станом на 16 листопада - вже вісім обстрілів.











