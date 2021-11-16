Російські війська обстріляли Мар'їнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК. ФОТО
Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.
"16 листопада у період з 07:50 до 08:20 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Мар’їнка із застосуванням мінометів калібру 82 мм. Вогонь вели з напрямку населеного пункту Трудівське, було зафіксовано влучання 13 мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилеглу територію за адресою: с. Мар’їнка, вул. Прокоф’єва, 236", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відстань зони влучань від фактичної лінії розмежування сторін становить приблизно 600 метрів, що свідчить про навмисний обстріл житлової забудови.
"Ці факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні", - йдеться у повідомленні. За цим фактом матеріали також передані Донецькій обласній прокуратурі.
Українська сторона СЦКК наголошує, що цей факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей, а також режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне - свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.
Крім того, у СЦКК заявили, що російські найманці нарощують кількість обстрілів населених пунктів на підконтрольній уряду України території. Так, у вересні цього року збройні формування РФ здійснили сім обстрілів, у жовтні - дев'ять, а станом на 16 листопада - вже вісім обстрілів.