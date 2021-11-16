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Наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації, - МОЗ

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Наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації, - МОЗ
Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів коронавірусу та не є підставою для відмови від вакцинації.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ уточнили, що наразі невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту, бо довго вони не зберігаються.

За даними МОЗ, жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути госпіталізованою. "Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу", - уточнюють у міністерстві.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    какой то дикий бред..
  • Andriy Marchyk
    А вакцина гарантує захист від всіх штаммів ковіду?
    Природній імунітет після реальної хвороби завжди сильніший за штучно-модифікований
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ні... тільки жовтий або зелений сертііфікат... до чого тут Ваші антитіла? ))))))
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