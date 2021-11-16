Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку, - ЗМІ

Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

Про це з посиланням на джерело повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ. Агентство посилається на "близьке до Фонду держмайна джерело".

Також про відставку Сенниченка пише Lb.ua. За його даними, одна з головних причин звільнення "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".

Про звільнення Сенниченка пише й ексдепутат, колишній журналіст та колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Він твердить, що причина відставки - "скандальна приватизація заводу "Більшовик", що відбулася під одного учасника".

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