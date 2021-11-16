У США охочіше приймають родичів українських політв'язнів в РФ, ніж у нас в ОП, - дружина ув'язненого в Криму журналіста Єсипенка

Дружина заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка Катерина очікує від української влади більших зусиль для звільнення її чоловіка та інших політичних в'язнів Кремля.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Комунікації з владою у нас немає жодної. Влад пише листи до президента, я звертаюся. І все без відповіді. (...) Байдужих людей довкола мало, але хто залишається осторонь і кому це малоцікаво – це Офіс Президента, на жаль. Це наша влада. Просто хочу почути відповідь на запитання: що ми, як родичі політв'язнів, ще маємо зробити для того, щоб президент Зеленський нас почув і зрозумів, що наші діти залишилися сиротами, що наші брати, чоловіки, батьки перебувають у в'язницях незаконно, втрачають там своє здоров'я , життя і найголовніше: хто з Офісу Президента відповість за свою бездіяльність?" – сказала Єсипенко.

Катерина Єсипенко, яка у жовтні була у США на зустрічі в Держдепартаменті, зазначила, що у США "охочіше приймають родичів політв'язнів, ніж у нас у країні, на Банковій".

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"Ми хочемо почути від президента: чому він не зацікавлений у звільненні рідних українських політв'язнів і повертати їх додому живими та більш-менш здоровими?" – наголосила Єсипенко.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.