Головні новини 16 листопада: сертифікацію "Північного потоку" зупинено, у Киви провели обшуки й забрали зброю

Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу "Північний потік-2", у Киви провели обшуки й забрали нагороду зброю, лідера антивакцинаторів підозрюють у спробі захоплення влади, - головні новини 16 листопада.

Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2AG - оператора газогону "Північний потік-2". Сертифікацію можуть поновини, якщо компанія проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства. Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко каже, що все не так однозначно, бо "Газпром" намагається вдатися до юридичних трюків та надурити єврпоейців.

СБУ прийшла до лідера антивакцинаторів

У спецслужбі його ім’я не називають, але ЗМІ пишуть, що це Остап Стахів зі Львова - один з організаторів пікету антивакцинаторів у Києві 3 листопада. У чоловіка провели обшуки та повідомили йому про підозру у спробі повалення державного ладу - в спецслужбі показують листування, учасники якого обговорюють створення в Україні власних територіальних громад із "власною міліцією" та "економікою". Фінансувалося це все з РФ.

У Киви провели обшуки й забрали нагородну зброю

ДБР прийшло до будинку нардепа "ОПЗЖ" з обшуками у справі щодо стрілянини з автомата Калашникова. Міністр внутрішніх справ Монастирський позбавив Киву нагородної зброї, яку той отримав у 2015 році.

Проїзд у Києві коштуватиме 20 грн

Подорожчання настане з 1 січня 2022 року. Якщо купувати поїздки на метро, у трамваї, тролейбусі та автобусі по одній - вони коштуватимуть 20 грн. Якщо брати одразу 50 на електронний квиток - то від 15. Для власників проїзних вартість становитиме від 14,2 грн. за поїздку.

Денісову не пустили до Саакашвілі

Омбудсману відмовили у відвіданні Саакашвілів лікарні в’язниці №18. Влада Грузії каже, що не зобов’язана її пускати. А ще - твердить, що стан Саакшвілі - стабільний, а життєві показники - в нормі.

Сутички на кордоні Білорусі й Польщі

Близько 3,5 тис. мігрантів спробували потрапити до Польщі через прикордонний перехід. Вони кидали у військових каміння та світлошумові гранати. Травми дістали щонайменше 9 захисників польського кордону, зокрема двоє жінок.

Лукашенко після розмови з Путіним доручив розмістити мігрантів у логістичному центрі на кордоні.

Вірменія та Азербайджан знову воюють

Обидві країни заявили про бойові дії на кордоні. І Єреван, і Баку повідомляють про втрати у боях. Ось тут можна прочитати, чому вони воюють й до чого тут Росія.