Трьох українців затримали у Литві за підозрою в переправленні мігрантів

Громадян України затримали, коли вони переправляли через кордон трьох громадян Іраку - подружжя з дитиною.

Про це повідомила Служба охорони державного кордону Литви, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Українців затримали поруч з дорогою, що веде до Польщі. Литовські прикордонники твердять, що вони саме переправляли через кордон родину з Іраку.

Тепер громадянам України загрожує штраф, арешт або позбавлення волі на строк до 6 років.

Загалом у Литві за незаконне переправлення людей через державний кордон затримали 81 особу.

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