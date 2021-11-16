Багаж осіб, які перетинають лінію розмежування на КПВВ "Станиця Луганська", перевірятимуть рентген-сканером, - ДПСУ. ВIДЕО

У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" встановлено рентгено-телевізійні системи для перевірки багажу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Нові системи забезпечать прикордонникам можливість підвищити безпеку та швидкість проведення контрольних процедур. Використання рентген-сканерів дозволить створити більш комфортні умови для осіб, які перетинають лінію розмежування.

Пристрої нового покоління призначені для перевірки багажу та малих вантажів. Вони оснащені рентгенівськими генераторами, детекторними модулями, механічними та конвеєрними конструкціями, а також комп’ютерною платформою, зі спеціальною клавіатурою, моніторами та зручним користувацьким інтерфейсом. Опційно в сканерах може встановлюватись допоміжна програма для напівавтоматичного виявлення вибухонебезпечних та наркотичних речовин, що є актуальним питанням для недопущення переміщення через лінію розмежування зброї, наркотичних речовин та іншого.

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Варто зауважити, що "Станиця Луганська" єдиний КПВВ, через який фактично здійснюється щодобовий пропуск осіб. Загалом за 10 місяців цього року через КПВВ "Станиця Луганська" прослідувало майже 580 тисяч осіб.