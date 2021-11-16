Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голами відзначились Зінченко (58 хвилина) і Довбик (79).
В іншому матчі групи збірна Франції перемогла збірну Фінляндії.
Таким чином збірна України посіла друге місце в групі D і зіграє в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.
У фінальну стадію чемпіонату світу напряму вийшли десять переможців відбіркових груп - Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди.
Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць - Італія, Польща, Португалія, Росія, Північна Македонія, Швеція, Шотландія, Україна, Туреччина та Вельс, до яких приєднаються два найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА Австрія та Чехія.
Жеребкування плей-офф відбудеться 26 листопада. Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками ЧС-2022.
XXII чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.