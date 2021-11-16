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Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

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Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу
Збірна України з футболу на виїзді перемогла збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голами відзначились Зінченко (58 хвилина) і Довбик (79).

В іншому матчі групи збірна Франції перемогла збірну Фінляндії.

Таким чином збірна України посіла друге місце в групі D і зіграє в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

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У фінальну стадію чемпіонату світу напряму вийшли десять переможців відбіркових груп - Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди.

Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць - Італія, Польща, Португалія, Росія, Північна Македонія, Швеція, Шотландія, Україна, Туреччина та Вельс, до яких приєднаються два найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА Австрія та Чехія.

Жеребкування плей-офф відбудеться 26 листопада. Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками ЧС-2022.

XXII чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Топ коментарі

  • Vedana
    Я святкую.
    Звуковий супровід був нормальний ! Може, завтра сусіди щось казатимуть ...

    Хлопці, молодчинки наші ! (Скигління про стики сьогодні чути не хочу. От буде березень - тоді).

    Грали дисципліновано, розрахували сили: не виклалися до знемоги у першому таймі, щоб потім падати у другому. Кілька разів віддали ініціативу боснякам - нормально.

    Так, пропустили фактично три дуже небезпечних моменти: Жора, цьом ! Врятував.

    Лаяла дерев'яку Циганкова, але прощаю за гольовий пас.
    Довбик !!! Артем, ну, йолки-палки, третій можна було покласти.

    Земляки мої - молодчинки, хоча Зінченко лажав з пасами і створював небезпеку для нас на лівому фланзі. Русік старався, як і у матчі з болгарами.

    Іду тролить москалів. Бо вони, падлюки, дуже бажали перемоги боснійцям і фінам.

    А, ще: суддя - теж падлюка. А на Трибуні його розхвалили. Придурок реальний.

    Ми тебе любимо, Збірна ! Бажаю перемог !

    Подяка нашим уболівальникам, які поїхали і палко підтримували Збірну !
  • Ziu Zou
    Ой, хлопці, порадували!!!!!! Як же чудово, що ви накінець-то не в нічию зіграли. Будьмо!!!!!!!!!!!!!
  • Vedana
    Забула: вболівальники босняків - просто свині. Там був інцидент, коли їм *** *** не сподобалося, що наші розгорнули прапор України... Поліцаї мусили втрутитися.

    А коли вони ще тупо і огидно свистіли під час виконання нашого гімну, то пішли вони ...

    Я знала, що вони грають з підлянкою. Якби це раптом був вирішальний матч - то вони ще в першому таймі половину наших переламали б.

    Показово, що наші всі співали гімн (і майже всі хрестилися перед виходом і матчем), а суперники - як оніміли + тренерський штаб.
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