Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

Збірна України з футболу на виїзді перемогла збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голами відзначились Зінченко (58 хвилина) і Довбик (79).

В іншому матчі групи збірна Франції перемогла збірну Фінляндії.

Таким чином збірна України посіла друге місце в групі D і зіграє в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

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У фінальну стадію чемпіонату світу напряму вийшли десять переможців відбіркових груп - Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди.

Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць - Італія, Польща, Португалія, Росія, Північна Македонія, Швеція, Шотландія, Україна, Туреччина та Вельс, до яких приєднаються два найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА Австрія та Чехія.

Жеребкування плей-офф відбудеться 26 листопада. Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками ЧС-2022.

XXII чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.