Новини • Затримання Саакашвілі в Грузії

Здоров’ю Саакашвілі може бути завдана непоправна шкода, - ЄСПЛ

82414
Здоров’ю Саакашвілі може бути завдана непоправна шкода, - ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини просить експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі припинити голодування, а владу країни - надати йому медичну допомогу.

Про це йдеться на сайті суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європейський суд з прав людини вирішив вжити тимчасові заходи у справі "Саакашвілі проти Грузії" (заява № 54641/21) щодо стану здоров’я заявника. Суд запросив у влади інформацію щодо нинішнього стану здоров’я. Суд вимагає забезпечити його безпеку у в’язниці та надати йому необхідну медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

Там зазначено, що що 10 листопада 2021 року Саакашвілі подав до ЄСПЛ скаргу. Він заявив, що у в’язниці неможливе його ефективне лікування, а влада Грузії відмовляється переводити його до цивільної лікарні.

ЄСПЛ зобов’язав грузинський уряд проінформувати його про стан здоров’я Саакашвілі, забезпечити його безпеку у в’язниці, а також скласти план одужання політика після припинення голодування.

Читайте: Стан здоров'я Саакашвілі - стабільний. Основні життєві показники - в межах норми, - пенітенціарна служба Грузії

В ЄСПЛ вирішили надати справі статус пріоритетної. Суд наголосив, що ухвалює такі рішення щодо урядів країн лише в тих випадках, коли існує реальна загроза непоправної шкоди для людини.

Топ коментарі

  • Amber
    Немає там реальної загрози , а є відверта паніка і страх Міхуіла , так як плани були зовсім іншими 😠
  • Леонід Мефодовський
    Це якщо повністю позбавиться залежності від наркоти???
    Хто тоді буде бігати по дахах у Києві???
    Але ж це виправити можна - зє-бубочка підгонить марафєту на пару «дорожек»...
  • Евгений 89b7971a
    Тут не поспоришь. Реально дятел, раз поехал добровольно в тюрьму.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини