Білорусь від 2016 року веде підривну кіберактивність проти членів НАТО зі Східної Європи, - доповідь

Білорусь з 2016 року залучена до хакерської та дезінформаційної кампанії у кіберпросторі проти східноєвропейських країн НАТО.

Про це повідомляє агентство Associated Press (AP) з посиланням на доповідь компанії США щодо гарантування кібербезпеки Mandiant, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

AP уточнює, що в доповіді Mandiant вперше згадується причетність Білорусі до хакерської групи Ghostwriter, ймовірно, пов'язаної з РФ.

За даними AP, Mandiant виявила свідчення того, що Білорусь здійснювала кібератаки, зокрема, проти парламентаріїв ФРН, шпигувала за дисидентами та викрадала конфіденційну інформацію.

Однак Mandiant не змогла отримати прямих доказів причетності до цієї кіберактивності самої РФ.

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Разом із тим, зазначає агентство, директор Mandiant з аналізу кібершпигунських операцій Бен Рід не став вдаватися до подробиць, чому Mandiant настільки впевнена, що уряд Білорусі технічно сприяв хакерам, а вони, ймовірно, діяли з Мінська. Рід при цьому послався на "цифрові сліди" хакерів, що залишилися, і на підтвердження висновків Mandiant з інших джерел.

Також він не пояснив, чому Mandiant також пов'язала білоруських військових із хакерською групою UNC1151, лише наголосивши, що не може розкривати таку інформацію заради захисту джерел Mandiant та методів роботи компанії.

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Згідно з інформацією AP, основними цілями цієї кіберактивності Білорусі є Польща, Литва та Латвія, а також Україна.

AP нагадує, що Mandiant працює у тісному контакті з правоохоронними органами та розвідслужбами країн Заходу і уважно стежить за діяльністю Ghostwriter.