Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу у Києві

Роботу сервісу Uber Shuttle буде припинено з 19 листопада.

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ. Про причини закриття сервісу у повідомленні не сказано.

"Ми повернемо невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, на картку, з якої була здійснена купівля. Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс в Україні", - заявили у компанії.

Сервіс Uber Shuttle розпочав роботу в столиці 2,5 роки тому. Київ був першим містом Європи, в якому його запустили.

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