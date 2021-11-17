Петраков стане головним тренером збірної України без "в.о."

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко після перемоги збірної України в Боснії та виходу до плей-офф ЧС-2022 пообіцяв прибрати від посади Олександра Петракова "в.о".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сегодня".

Павелко після зустрічі зайшов у роздягальню нашої команди та привітав футболістів та тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим.

"Ми готували таку чудову історію як твердження Олександра Петракова головним тренером без приставки виконуючий обов'язки. Це буде запропоновано виконкому. Я впевнений, що це буде підтримано", – повідомив Павелко.

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Петраков очолив збірну України із приставкою в. о. 18 серпня після відходу Андрія Шевченка. Під його керівництвом національна команда здобула дві перемоги та чотири рази зіграла внічию.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 16 листопада Україна обіграла Боснію та Герцеговину на виїзді та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу.