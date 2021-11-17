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Командування ЗС РФ в ОРДЛО розпочало збори військовозобов’язаних запасу, - розвідка

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Командування ЗС РФ в ОРДЛО розпочало збори військовозобов’язаних запасу, - розвідка
Командування ЗС РФ у тимчасово непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей розпочали збори військовозобов’язаних запасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ГУР Міноборони України.

"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ. З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу. З призваними на збори організовано проведення занять з бойової підготовки та тренувань з бойової готовності", - повідомили у розвідці.

Також зазначається, що проведення зборів контролюється комісією штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

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Топ коментарі

  • Mart 13b70ee9
    Смешного мало. Война на пороге
  • Виталий Зализняк
    Сімволічне фото на фоні вантажівок, не хватает написів "Груз 200".
    Може вони є на зворотньому боці двірей
  • акаб акабіч
    война давно идет
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