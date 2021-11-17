Правила "2G": у Німеччині почали вводити більш жорсткі обмеження для невакцинованих людей

Німеччина поступово запроваджує більш жорсткі обмеження для людей, які досі не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Нові обмеження поки що торкнулися тільки деяких земель, в яких місцева влада вважає їх необхідними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.

У Саксонії 85% ліжок інтенсивної терапії займають пацієнти з коронавірусом. Там влада ввела так звані правила "2G" у всіх другорядних магазинах і установах. "2G" означає "вакцинований і відновлений", що означає, що подібні місця можуть відвідувати люди з тестами та доказами вакцини.

Міністр соціальних справ Саксонії Петра Кеппінг заявила, що, якщо захворюваність продовжить зростати до такої міри, що лікарні не зможуть впоратися з цим, будуть потрібні додаткові заходи.

Північний Рейн-Вестфалія повинен наслідувати цей приклад, де нещепленим людям буде відмовлено в доступі на всі другорядні об'єкти й заходи, включаючи футбольні матчі та різдвяні ярмарки. Людям, які бажають відвідати карнавальні заходи на початку сезону, необхідно буде пройти тест на додаток до вакцинації або одужання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Кравчук про плани обмежити доступ невакцинованих до Ради: За тиждень незручностей депутати таки підуть робити щеплення

Мер Берліна Майкл Мюллер заявив у вівторок, що Берлін також знаходиться на шляху до введення аналогічних правил "2G-плюс". Місто сподівається відкрити центри вакцинації, які були закриті після зниження захворюваності цього літа. Відкриття центрів вакцинації відбудеться не раніше січня або лютого.

Нагадаємо, що Ангела Меркель закликала німців пройти вакцинацію від коронавірусу. За її словами, в країні важка ситуація із захворюваністю.

Раніше повідомлялося, що Австрія запровадила жорсткі заходи для невакцинованих людей. Їм дозволили виходити з дому тільки з певною метою.