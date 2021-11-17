Зеленський привітав збірну України з виходом у плей-офф: "Будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку"

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з перемогою у грі з командою Боснії та Герцеговини у відборі чемпіонату світу-2022.

Про це президент написав на своїй сторінці у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ці хлопці щойно перемогли і потрапили до плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу - 2022. Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.

Тому що ці хлопці – збірна України з футболу!", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, збірна України з футболу обіграла на виїзді збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0 в останньому груповому матчі кваліфікації, та отримала можливість зіграти у плей-оф за вихід у фінальну частину чемпіонату світу, який пройде у Катарі у листопаді-грудні 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петраков стане головним тренером збірної України без приставки "в.о."