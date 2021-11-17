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Зеленський привітав збірну України з виходом у плей-офф: "Будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку"

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Зеленський привітав збірну України з виходом у плей-офф: "Будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку"
Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з перемогою у грі з командою Боснії та Герцеговини у відборі чемпіонату світу-2022.

Про це президент написав на своїй сторінці у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ці хлопці щойно перемогли і потрапили до плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу - 2022. Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.

Тому що ці хлопці – збірна України з футболу!", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, збірна України з футболу обіграла на виїзді збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0 в останньому груповому матчі кваліфікації, та отримала можливість зіграти у плей-оф за вихід у фінальну частину чемпіонату світу, який пройде у Катарі у листопаді-грудні 2022 року.

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Топ коментарі

  • Romk@
    На міжнародних майданчиках ти горлянку маєшь рвати , а на безпекову конференцію чомусь Порох поїхав.
  • Maksim Perepelitca
    Все логічно . Коміки мають " рвати горлянку " на сцені , а політики мають займатись безпекою країни . .
  • Maksim Perepelitca
    Толку з преЗЕдента , на тій конференцї - як з козла молока . Одна лиш - ганьба . То ж краще нехай сидить вдома і рве горлянку на футболі . Петро там і сам справиться . .
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