Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю військ РФ у забороненій зоні, - звіт

Безпілотники дальнього радіуса дії Місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі вороже озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ

Так, безпілотники спецмісії зафіксували озброєння російських найманців.

Зокрема, СММ ОБСЄ зафіксувала за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння 30 танків та 1 гаубицю на полігоні поблизу н. п. Покровка (непідконтрольний урядові, 36 км на схід від Донецька).

А також 2 ворожі машини, ймовірно, ББМ (бойова броньована машина) та 1, ймовірно, радіорелейну станцію в житловому кварталі н.п. Безіменнне в непідконтрольному урядові районі Донецької області.

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