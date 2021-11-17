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В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали
В Україні зафіксовано 18 668 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 17 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19!

За добу 16 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 зафіксовано 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1312, медпрацівників – 403);

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 294 855 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 114 029 людей, повністю імунізовані – 180 826 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 госпіталізовано – 4 468 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 летальних випадків – 769;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 одужало – 20 211 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тисячу Зеленського отримають усі повністю щеплені українці через "Дію". Для пенсіонерів готується інший інструмент отримання грошового сертифіката, - ОП (Оновлено)

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 захворіло – 3 263 417 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 одужало – 2 684 584 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 летальних випадків – 78 754;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину, з них отримали одну дозу – 12 445 579 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина. Загалом проведено 21 513 820 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 13

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Антиваксерная истерия создання кремлефашистами и тупоголовыми клоунами у руля страны дает свои плоды - почти 800 человек и второе место в мире по смертности. Это безоговорочное чемпионство!
  • Muron
    вмерло ціле село
    Чемпіони з короновірусу мабуть задоволені
  • Василь Довганенко 7230397a
    Українське плато захворюваності парує над горою Джомалунга.
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