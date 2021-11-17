В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали

В Україні зафіксовано 18 668 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 17 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19!

За добу 16 листопада в Україні:

зафіксовано 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1312, медпрацівників – 403);

294 855 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 114 029 людей, повністю імунізовані – 180 826 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 468 осіб;

летальних випадків – 769;

одужало – 20 211 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 263 417 осіб;

одужало – 2 684 584 особи;

летальних випадків – 78 754;

проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину, з них отримали одну дозу – 12 445 579 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина. Загалом проведено 21 513 820 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.







