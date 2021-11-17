"Ми розуміємо, куди рухатися", - Верещук розповіла про створення нового органу для реалізації стратегії розвитку Донеччини і Луганщини

Наступного року буде створено орган для реалізації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Віцепрем'єр наголосила, що, попри зміну голови Мінреінтеграції, реалізація Стратегії триватиме.

"Ми вже зустрілися з британцями та провели кілька раундів зустрічей з усіма донорами. І ми розуміємо, куди рухатися. Вже до держбюджету на 2022 рік закладено гроші, наприклад, на створення органу управління, який розміщуватиметься на Донеччині, і займатиметься розвитком територій, як це і закладено у Стратегії", - розповіла Верещук.

За її словами, будуть посилюватися ті напрямки, які стосуються виконання Стратегії економічного розвитку.

"У нас вже є розуміння, бачення та необхідні інструменти, щоб продовжити роботу з реалізації цієї Стратегії", - додала віцепрем'єр.

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Як повідомляося, 18 серпня Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року.

Документ передбачає імплементацію завдань та заходів за ключовими напрямами: удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики, розвиток реального сектора економіки, індустріалізація та інновації, розбудова критичної інфраструктури та логістики, а також формування регіонального ринку праці та налагодження комунікацій.