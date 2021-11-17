Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 17 листопада у світі зареєстрували 499 280 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 530 оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 255 141 123 випадки інфікування, з них 499 280 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 130 689, з них 7 530 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 230,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.