Боррель закликав Білорусь якнайшвидше врегулювати ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею
Про це Боррель зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорив з міністром закордонних справ Макеєм після дискусії глав МЗС країн ЄС щодо Білорусі. Я закликав до негайних дій щодо відновлення безпеки в районах Білорусі на кордоні з ЄС і звернувся із закликом звернути увагу на складну ситуацію людей, які там застрягли", - написав Боррель у Twitter.
Напередодні Глави МЗС країн ЄС узгодили п'ятий пакет санкцій щодо Білорусії через міграційну кризу на кордоні з Польщею.
Глава європейської дипломатії вже вдруге останніми днями спілкувався з Макеєм. У неділю Боррель повідомив, що у телефонній розмові з главою МЗС Білорусі закликав Мінськ вирішити кризу з нелегальними мігрантами та допустити гуманітарні організації на кордон країни з Польщею.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Макей запевнив його в тому, що Мінськ має на меті вирішення проблеми з нелегальними мігрантами.
"Він запевнив мене, що вони нададуть гуманітарну допомогу, що залучать армію, що згодні надати доступ (на кордон Білорусі з ЄС. - Ред.) структурам ООН, які допомагають біженцям. У цьому випадку це були добрі новини", - сказав Боррель під час конференції у Брюсселі.