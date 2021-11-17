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Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі. ФОТО

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Президент Володимир Зеленський у компанії голови ОП Андрія Єрмака спострерігав за грою збірної України з футболу як справжній вболівальник - у пабі із келихом пива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це відвідувачка пабу deshvar_lina написала у своєму інстаграмі.

"З Володимиром Олександровичем вболівали за Збірну України. Наші перемогли. З чим хлопців та українців вітаю!!!" - написала вона.

Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі 01
Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі 03
Фото: інстаграм/ deshvar_lina

Нагадаємо, раніше президент привітав збірну України з футболу із виходом у плей-офф і пообіцяв "зірвати горлянку", якщо збірна потрапить на чемпіонат світу 2022 року.

Топ коментарі

  • Герхард
    А ще ЗЄ в той вечір покакав. І теж разом с Єрмаком.
  • Anatoliy A 006b9dda
    Интересно,без дерьмака оно отлить само может?
  • Підлога Маккартні
    Боже какое счастье сфоткаться вместе с зебилом
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