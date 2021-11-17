Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі. ФОТО

Президент Володимир Зеленський у компанії голови ОП Андрія Єрмака спострерігав за грою збірної України з футболу як справжній вболівальник - у пабі із келихом пива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це відвідувачка пабу deshvar_lina написала у своєму інстаграмі.

"З Володимиром Олександровичем вболівали за Збірну України. Наші перемогли. З чим хлопців та українців вітаю!!!" - написала вона.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу



Фото: інстаграм/ deshvar_lina

Нагадаємо, раніше президент привітав збірну України з футболу із виходом у плей-офф і пообіцяв "зірвати горлянку", якщо збірна потрапить на чемпіонат світу 2022 року.