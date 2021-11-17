Рада сьогодні розгляне продаж ліків дітям, мультимодальні перевезення та запровадження діяльності БЕБ

Верховна Рада на засіданні в середу планує розглянути законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам".

Законопроєкт №5123-1 пропонується до розгляду в другому читанні на початку пленарного засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У другому читанні також заплановано розгляд законопроєктів №4258 "Про мультимодальні перевезення" та №3959-1 "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України".

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Парламентарії мають намір розглянути в першому читанні проєкти законів №4353 "Про поштовий зв’язок", а також №5881 щодо поширення дії законодавства у сфері запобігання корупції на членів правління Фонду соціального страхування, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, членів Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб.

На порядку денному також законопроєкти №6192 "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності" та №5736 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття".

Крім того, народні депутати під час засідання розглянуть законопроекти про: