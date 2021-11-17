Необхідно розумно поєднувати енергетику та дипломатію, - Кулеба

Скоординована внутрішня та зовнішня політика в енергетичній сфері та посилення енергетичної дипломатії допоможуть подолати сучасні виклики, які постають перед Україною та світом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, у відеозверненні до учасників дискусії з енергетичної дипломатії голова МЗС зазначив, що географічне положення України робить її не лише невід'ємною частиною європейської та євроатлантичної систем безпеки, а й важливим енергетичним хабом регіону.

"Гібридна агресія РФ проти Європи, яка розгортається зокрема в енергетичній сфері, вимагає підвищеної готовності дипломатичного корпусу та координації дій усіх гравців енергетичного простору держави. Важливо дотримуватися політики єдиного голосу між усіма стейкхолдерами", - наголосив міністр.

Кулеба закликав до об'єднання зусиль усіх відомств та компаній і розумного поєднання енергетики та дипломатії та зауважив, що глобальні енергетичні та кліматичні виклики набувають все більшої гостроти та потребують скоординованих дій всередині держави та на міжнародній арені.

"Подолання сучасних викликів виходить за рамки можливостей окремих, навіть найбільш розвинутих, держав. Реагування на ці загрози потребує широкої міжнародної співпраці", - сказав міністр.

За його словами, завдяки посиленню енергетичної дипломатії Україна відіграватиме активну роль в глобальному енергетичному та кліматичному діалозі, зможе розширити доступ до фінансових та аналітичних ресурсів, міжнародних фінансових інструментів та інвестицій.

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