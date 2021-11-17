Президент Естонії Каріс про міграційну кризу: Без Росії це не може відбуватися

Ситуація на кордоні Білорусі з Литвою та Польщею могла бути задумана та організована не лише Мінськом, а й Москвою.

Таку думку висловив президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю литовському порталу "Дельфі", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Усі зійшлися на тому, що без Росії це не може відбуватися. Є ознаки. І глави деяких країн Заходу почали спілкуватися з (президентом РФ) Володимиром Путіним, щоб вирішити цю проблему", - прокоментував він підсумки саміту глав держав Балтії, що відбувся 15 листопада у Вільнюсі, з віртуальною участю президента Польщі Анджея Дуди.

Водночас Каріс заявив, що його переговори з главою російської держави Володимиром Путіним можливі, незважаючи на нинішні непрості відносини зі східним сусідом.

"Є щось, про що можна говорити. Навіть у воєнний час противники консультуються один з одним. Є політичні консультації на нижчому рівні. Наприклад, нещодавно наш міністр закордонних справ телефоном говорила з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, таке відбувається", - сказав естонський президент.

За його словами, переговори та консультації можна вести не лише на політичні теми, "але це і теми зі сфери охорони природи, культури, треба підтримувати контакти та диверсифікувати підхід до спілкування з Росією". "Є, наприклад, фінський спосіб, але є й інші. Тому, я гадаю, що більше, то краще", - додав Каріс.

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Водночас він висловив невпевненість у можливості найближчим часом зворотного позитивного зв'язку у діалозі з Росією.

"Важко гадати. Весь ЄС заморозив відносини з Росією, а Естонія - частина ЄС. Реально нічого не відбувається. Важко передбачити майбутнє, але треба тримати вуха та очі відкритими, а коли з'явиться вікно можливості, зможемо продовжити відносини та співпрацю", - вважає президент.

Каріс також заявив, що Естонія підтримає інші країни Балтії та Польщу, якщо вони попросять допомоги на підставі статті 4 договору НАТО у вирішенні питання про прикордонну кризу.

"Ми говорили з главами всіх країн Балтії та президентом Польщі про цю 4-ту статтю НАТО, наразі це справа Литви та Польщі порушувати це питання, якщо буде потрібно, Естонія їх підтримає", - сказав президент.