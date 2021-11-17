Тисяча Зеленського - це стимул, а не плата за вакцинацію, - "слуга народу" Веніславський
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24", про це повідомив представник президента України в Конституційному суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.
"Нічого дивного в тому, що відразу сиплються звинувачення, що тут є якийсь прихований контекст. Зовсім не дивно. Тут треба відокремити декілька ключових моментів. Перший ключовий момент - це взагалі проблема вакцинації. Українці - це одна з тих націй, яка найменше бажає вакцинуватися. Другий аспект - альтернативи вакцині в принципі немає. Тому що там, де найбільше є вакцинованих, там немає важких випадків захворювання ковідом. Третій аспект - деякі говорять про те, що влада недостатньо застосовує якісь засоби для стимулювання вакцинації. Ось один з тих засобів або заходів, які стимулюватимуть вакцинування", - пояснив парламентар.
За словами Веніславського, 1000 гривень буде стимулом для українців, які йдуть робити щеплення, запобігаючи цим введенню локдауну.
"Головне, що тут не можна ставити питання про те, що ця 1000 грн - це плата за вакцинацію. Це певний бонус тим людям, які піклуються про своє здоров'я. Людям, які вакцинацією зменшують напругу на медичну систему. Люди, завдяки яким економіка в країні не втратить рівень свого доходу, який вона могла б втратити в разі локдауну. І це підтримка тих сфер, які є більш вразливими, з точки зору введення цих карантинних заходів. Це сфера перевезень транспортом, сфера послуг і сфера культури. У цьому випадку абсолютно логічно, що президент виступив з такою ініціативою. Люди все одно отримують цю 1000 грн, а потім знайдуть, куди її витратити", - додав нардеп.
Він також повідомив, що необов'язково користуватися додатком "Дія", щоб отримати ці гроші.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн.
В Офісі Президента пояснили, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.