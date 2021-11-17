Гетманцев про податковий законопроєкт 5600: В залі буде гаряче, але є достатньо голосів для його прийняття

Законопроєкт 5600 буде розглядатися на поточному пленарному тижні у Верховній Раді.

Про це в інтерв'ю журналістам сказав народний депутат "Слуги народу", голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, парламент розгляне законопроєкт, якщо не сьогодні, то завтра.

Гетманцев пообіцяв, що народні депутати спробують "зайти в нього сьогодні".

Говорячи про те, чому документ в порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту стоїть в самому в кінці, нардеп зауважив, що це питання до керівництва ВР.

Голова фінансового комітету Ради наголосив, що дискусії щодо законопроєкту досі тривають.

"В залі буде гаряче. Я прогнозую, що буде дискусія, зокрема щодо оподаткування руди - такого основного положення цього законопроєкту. Я не знаю, яким буде рішення ВР в результаті, але голоси за законопроєкт, безперечно, є. Опозиція його не буде підтримувати, оскільки, як мені здається, вони зайняли деструктивну позицію, більш політичну, аніж державницьку. Від цього сумно, але повторюся, ми маємо достатню кількість голосів", - додав Гетманцев.

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