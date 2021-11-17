Європа залишається єдиним регіоном у світі, де кількість смертей від COVID-19 продовжує зростати, - ВООЗ

Кількість смертей у європейському регіоні протягом тижня з 8 по 14 листопада зросла на 5% порівняно з минулим тижнем, тоді як інші регіони повідомили про тенденції до зниження або аналогічні показники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними організації, протягом зазначеного періоду загальна кількість захворюваності на коронавірусну хворобу у світі зросла на 6% порівняно з минулим тижнем і становить 3 346 517. Про зростання повідомили з регіонів Європи, Північної та Південної Америки та регіону західної частини Тихого океану. Інші регіони повідомили про зниження або аналогічні показники.

Число летальних випадків у світі залишилося аналогічним попередньому тижню і сягнуло 49 584.

Найбільша кількість нових випадків зафіксована у США (550 684; зростання на 8%), Росії (275 579; аналогічно показникам попереднього тижня), Німеччині (254 436; зростання на 50%), Великій Британії (252 905; аналогічно показникам попереднього тижня) та Туреччині (180 167; зниження на 9%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584, летальних випадків – 78 754. Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19.