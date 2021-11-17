40% дорослих українців щеплені принаймні однією дозою. Понад 50% киян завершили курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко
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В Україні 40% дорослого населення країни отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці з двома дозами.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років", - повідомив він.
За його словами, позначку 40% перетнули 8 областей та місто Київ. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці, які повністю завершили курс вакцинації.