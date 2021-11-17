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40% дорослих українців щеплені принаймні однією дозою. Понад 50% киян завершили курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

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40% дорослих українців щеплені принаймні однією дозою. Понад 50% киян завершили курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко
В Україні 40% дорослого населення країни отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці з двома дозами.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Станом на сьогодні принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років", - повідомив він.

За його словами, позначку 40% перетнули 8 областей та місто Київ. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці, які повністю завершили курс вакцинації.

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Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Боже, на який рівень розумового розвитку розраховане це лайно?
  • olele
    саме від СБУ агент Стахів учора й відканав у Львові на больнічку

    і погроми уже почалися...

    Вчора у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
    Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
  • Super Gut
    У кремлефашистов за 3 года сразу две успешные спеоперации в Украине по одурачиванию "каклов": сначала долпоепы 73% избрали инфальтивного идиота презом, теперь - антиваксерная истерия - #1 по смертности в мире на млн чел и самое последнее место по вакцинации в Европе. Это ж каким плеать нужно быть дремучим ********* с промытыми мозгами, чтобы боятся вакцины больше - чем сдохнуть от ковида.
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