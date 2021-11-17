Ярош заявив, що не вважає себе частиною команди Зеленського: Я навіть не контактую з нею

Колишній лідер "Правого сектору", командир військового формування "Українська добровольча армія" Дмитро Ярош заявив, що почувається частиною команди головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, але не входить до команди Президента України Володимира Зеленського. Таким чином він прокоментував своє недавнє призначення радником Залужного .

"Я не дуже розумію, чому такий ажіотаж виник навколо пропозиції, яку я прийняв. Це суто військова справа. Це зміцнення обороноздатності держави. Це те, що, власне, мені найближче", – сказав Ярош, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



Він підкреслив, що поки що має намір займатися саме військовою справою і не планує повертатися в політику.



"Я не виключаю, що настане час – і треба буде повернутися в політику. Але не зараз. Тому що ситуація в державі не покращується і зовнішній ворог ще більше насідає на Україну. Умовно, йому ще треба буде давати по зубах, і неодноразово", – зазначив Ярош.

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"Саме це абсолютно не політична посада", – відповів командир "Української добровольчої армії" на питання, чому він прийняв пропозицію стати радникомголовнокомандувача ЗСУ.

Відповідаючи на питання, чи почувається він членом команди Зеленського, Ярош сказав: "Ні, я навіть не контактую з нею. Я радник головнокомандувача Збройних Сил, який, власне, займається обороною держави. Я дуже позитивно сприйняв ті призначення, які [влітку 2021 року] відбулися у ЗСУ: призначення головнокомандувача, командувачів оперативних командувань, командувача ООС... Переважна більшість цих людей я знаю з 2014–2015 років, це дуже близькі мені люди. Але знову ж таки вони не займаються політикою, вони займаються предметною військовою справою. Я частина цієї команди".



Він зазначив, що не знає, чи погоджував Залужний його призначення з Офісом Президента і пообіцяв поцікавитися.



"З генералом Залужним ми практично щодня на телефонному зв'язку... Поки я зможу свій досвід, знання, вміння переносити на обороноздатність держави, доти буду радником. Якщо вичерпаю себе на цій ниві – не буду", – сказав про свої плани Ярош.



Він також уточнив, що ані Зеленський, ані члени його політичної команди до цього не пропонували йому жодних посад.

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Відповідаючи на питання, чи погодився би він стати радником президента, якби така пропозиція надійшла, Ярош заявив: "Для того, щоб такий крок зробити, треба розуміти, що Володимир Зеленський робить, має бути якась стратегія розвитку держави... І ця стратегія мала б збігатися з моїми внутрішніми переконаннями та моїми принцами. Поки що я такого не бачу".