Суспільство хибно думає, що ми займаємось "спортивною рибалкою": ловимо та відпускаємо наркоторговців, - прокурор Шошура
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Андрій Шошура.
"Усі ці надписи на стінах будинків із назвами "наркотичних" телеграм-каналів, наявність так званих "закладок"… А оскільки Збройні Сили й інші військові формування – це віддзеркалення суспільства, проблема не оминає і силовий блок", - зазначив Шошура.
За його словами, в правоохоронних органах є серйозний та комплексний підхід до зазначеної проблеми.
"Ми активно розслідували, а зараз здійснюємо процесуальне керівництво у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин у військах. Загалом у регіоні упродовж 2021 року до суду спрямовано 54 обвинувальних акти щодо цієї категорії кримінальних правопорушень, 2 з яких вчинені у складі організованих груп.
Я розумію, що статистичні показники мало кого цікавлять і, на перший погляд, навряд чи можуть вразити. На жаль, у суспільстві панує хибна думка, що органи прокуратури займаються, так би мовити, "спортивною рибалкою": спіймали – відпустили…", - пояснив прокурор.
Шошура розповів, що водночас є випадки, коли безпосередньо самі військовослужбовці поширюють наркотики.
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