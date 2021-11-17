Суспільство хибно думає, що ми займаємось "спортивною рибалкою": ловимо та відпускаємо наркоторговців, - прокурор Шошура

Наркотики - це наразі серйозна проблема для суспільства загалом.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Андрій Шошура.

"Усі ці надписи на стінах будинків із назвами "наркотичних" телеграм-каналів, наявність так званих "закладок"… А оскільки Збройні Сили й інші військові формування – це віддзеркалення суспільства, проблема не оминає і силовий блок", - зазначив Шошура.

За його словами, в правоохоронних органах є серйозний та комплексний підхід до зазначеної проблеми.

"Ми активно розслідували, а зараз здійснюємо процесуальне керівництво у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин у військах. Загалом у регіоні упродовж 2021 року до суду спрямовано 54 обвинувальних акти щодо цієї категорії кримінальних правопорушень, 2 з яких вчинені у складі організованих груп.

Я розумію, що статистичні показники мало кого цікавлять і, на перший погляд, навряд чи можуть вразити. На жаль, у суспільстві панує хибна думка, що органи прокуратури займаються, так би мовити, "спортивною рибалкою": спіймали – відпустили…", - пояснив прокурор.

Шошура розповів, що водночас є випадки, коли безпосередньо самі військовослужбовці поширюють наркотики.

Докладніше читайте в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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