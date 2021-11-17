Військову юстицію потрібно зробити окремою системою. Військові, у першу чергу, сприймають військових, - прокурор Шошура

Військова юстиція повинна бути окремою системою, оскільки ця діяльність має свою специфіку.

Про це заявив керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Андрій Шошура в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У жовтні цього року в зоні ООС проводили слідчі дії на території, прилеглій до однієї з військових частин, де було виявлено значну кількість зброї, боєприпаси різного калібру, видів тощо. І військовослужбовці цієї частини намагалися перешкодити цьому, не реагували на вимоги правоохоронних органів і виявили бажання спілкуватися винятково з представником прокуратури, який має військове звання, отже - який є військовослужбовцем. Коли прийшов мій колега, вони одразу: як до вас звертатися? Він називає ім’я, прізвище та посаду. – Це зрозуміло, як до вас звертатися? Він уже називає ім’я, по-батькові, посаду. – Це зрозуміло, але як до вас звертатися: ваше військове звання? – Полковник запасу, і лише тоді почалась розмова по суті. Військові, у першу чергу, сприймають військових", - пояснив він.

За словами Шошури, з військовослужбовцями треба розмовляти саме їхньою мовою.

Також читайте: Резніков про підвищення зарплат військовослужбовців: Потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови

"Там специфічне мислення, специфічне розуміння будь-яких обставин, своє поняття військової честі, військових ритуалів. Все загалом. Необхідно достеменно знати бойові статути, розрізняти на карті опорно-взводний пункт від ротного, танк від БМП... Військова наука – є наукою життя. Усі правила у військах написані кров’ю. Так само, на мій погляд, система військовою юстиції буде неповноцінною без спеціалізованого органу досудового розслідування та військових судів", - додав прокурор.

"Україні потрібно будувати систему військової юстиції. Військові злочини, як і злочини, вчинені військовослужбовцями, мають розслідувати військові слідчі, стороною обвинувачення мають бути військові прокурори, а судити мають військові судді. Така система жодним чином не суперечить стандартам НАТО і є діючою, з різними варіаціями в наших європейських сусідів, Великій Британії, США, Канаді тощо. Тим більше, що Україна сьогодні знаходиться де-факто в умовах війни", - підсумував він.

Докладніше читайте в інтерв'ю прокурора Андрія Шошури для Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суспільство хибно думає, що ми займаємось "спортивною рибалкою": ловимо та відпускаємо наркоторговців, - прокурор Шошура